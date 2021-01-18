Стоимость российской пшеницы побила 6-летний рекорд

Стоимость фьючерса на российскую пшеницу пробила отметку в $300 за тонну, впервые с апреля 2014 года, пишет " Коммерсант ".

При этом поясняется, что котировки на физическом рынке пока не такие высокие, как на бирже. Но и здесь цена тонны зерна уже проходила отметку в $290.

Такой рост цен объясняется новостным фоном. Все чаще появляются сообщения о планах властей ввести ограничения на экспорт зерна из России.

Ожидается, что пошлина на продажу пшеницы за рубеж с 1 марта по 30 июня будет повышена до 50 евро за тонну. С 15 февраля пошлина составит 25 евро. Издание отмечает, что ставки должны действовать в пределах квоты в размере 17,5 миллиона тонн.