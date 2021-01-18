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Стоимость российской пшеницы бьет многолетние рекорды 

Прайм и ещё 2 1 час назад
Стоимость российской пшеницы побила 6-летний рекорд
Фото: РИА Новости
Стоимость фьючерса на российскую пшеницу пробила отметку в $300 за тонну, впервые с апреля 2014 года, пишет "Коммерсант".
При этом поясняется, что котировки на физическом рынке пока не такие высокие, как на бирже. Но и здесь цена тонны зерна уже проходила отметку в $290.
Такой рост цен объясняется новостным фоном. Все чаще появляются сообщения о планах властей ввести ограничения на экспорт зерна из России.
Ожидается, что пошлина на продажу пшеницы за рубеж с 1 марта по 30 июня будет повышена до 50 евро за тонну. С 15 февраля пошлина составит 25 евро. Издание отмечает, что ставки должны действовать в пределах квоты в размере 17,5 миллиона тонн.
Как прокомментировал директор "Совэкона" Андрей Сизов, на фоне неопределенности с ограничениями и в связи с ростом мирового рынка, цены на физическом рынке превысят $300 за тонну. Тем не менее, добавляет эксперт, пока неясно, найдется ли покупатель на таких условиях. В свою очередь глава аналитического центра "Русагротранса" Игорь Павенский говорит о том, что пшеница основных российских конкурентов стоит не сильно дешевле.
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Комментарии
Рынки , Игорь Павенский , Андрей Сизов
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