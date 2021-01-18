Рост цен на криптовалюты вызвал дефицит видеокарт 

Резкий рост стоимости криптовалют, в частности биткоина, спровоцировал значительный спрос на видеокарты, использующиеся в майнинге крипты. В России дефицит карт будет ощущаться как минимум до середины 2021 года, пишет «Прайм» со ссылкой на «Ведомости».

По словам руководителя направления «Компьютерная техника» российского AliExpress Максима Сапунова, ритейлерами был зафиксирован интерес покупателей к компьютерным комплектующим в октябре-ноябре 2020 года. Продажи видеокарт в четвертом квартале выросли в 4,5 раза, отмеитл Сапунов.

В связи с этим в декабре видеокарты для персональных компьютеров стали в России дефицитом. Отмечается, что в магазинах данные комплектующие раскупают очень активно. Высокопроизводительные карты и вовсе исчезли из открытой продажи.