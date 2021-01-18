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Рост цен на криптовалюты вызвал дефицит видеокарт 

Лера Букина 1 час назад
Рост цен на криптовалюты вызвал дефицит видеокарт
Фото: РИА Новости
Резкий рост стоимости криптовалют, в частности биткоина, спровоцировал значительный спрос на видеокарты, использующиеся в майнинге крипты. В России дефицит карт будет ощущаться как минимум до середины 2021 года, пишет «Прайм» со ссылкой на «Ведомости».
По словам руководителя направления «Компьютерная техника» российского AliExpress Максима Сапунова, ритейлерами был зафиксирован интерес покупателей к компьютерным комплектующим в октябре-ноябре 2020 года. Продажи видеокарт в четвертом квартале выросли в 4,5 раза, отмеитл Сапунов.
В связи с этим в декабре видеокарты для персональных компьютеров стали в России дефицитом. Отмечается, что в магазинах данные комплектующие раскупают очень активно. Высокопроизводительные карты и вовсе исчезли из открытой продажи.
Ранее «Рамблер» сообщал, что гендиректор и основатель крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэн Чжао сделал прогноз по рынку криптовалют на 2021 год. По его словам, он будет продолжать расти, мировая криптореволюция сейчас только начинается.
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Рынки , Личный счет , Ведомости
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