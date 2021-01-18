Инвесторы-миллионеры предупредили о новом пузыре на рынке 

Большинство инвесторов, на брокерском счету которых лежит 1 млн долларов и более, считают, что фондовый рынок находится в состоянии пузыря или близок к этому. Об этом свидетельствуют результаты исследования E-Trade Financial, которые приводит CNBC.

Только 9% миллионеров, опрошенных E-Trade, считают, что рынок далек от пузыря. 16% состоятельных инвесторов заявили, что на рынке точно надулся пузырь. 46% опрошенных охарактеризовали состояние рынка как «что-то вроде пузыря», 29% считают, что рынок близится к пузырю.

Тем не менее, эти инвесторы не бегут с рынка и не торопятся забирать свои деньги. Те же респонденты заявили, что их толерантность к риску значительно повысилась в первом квартале 2021 года, и большинство из них ожидают, что рынок завершит первый квартал с прибылью.

59% миллионеров ожидают очередного квартального роста индекса S&P 500, при этом 43% из них предполагают, что прирост составит не более 5%. Те, кто считает, что рынок должен упасть в первом квартале, снизились с 28% до 22%.

E-Trade отмечает, что миллионеры настроены более оптимистично, чем инвесторы в целом.

Все больше инвесторов корректируют свои портфели, однако лидерами по-прежнему остаются здравоохранение (66%) и технологии (53%).

Как писал «Рамблер», ранее аналитик ТелеТрейд Петр Пушкарев заявил, что небольшие накопления (около ста тысяч рублей) не стоит класть на депозит в банке или переводить в валюту: лучше разместить их в акции. По его мнению, часть денег стоит направить в российские «голубые фишки» в рублях, а остальное — в американские акции в долларах.