На московских АЗС подорожал бензин 

В Москве на большинстве автозаправочных станций выросли цены на бензин, сообщает «Прайм» со ссылкой на Московскую топливную ассоциацию (МТА).
Так, в период с 11 по 18 января бензин Аи-92 подорожал на 14 копеек, до 44,08 рубля, Аи-95 — на 15 копеек, до 48,65 рубля, Аи-98 — на 20 копеек, до 55,07 рубля за литр. Цена на дизельное топливо выросла на 4 копейки, до 48,33 рубля за литр.
Бензин Аи-92 и Аи-95 подорожал на бензоколонках «Транс-АЗС», «Татнефть-АЗС-Запад», «Шелл Нефть», «РН-Москва» и «ТНК-Столица» (входят в «Роснефть»), «Нефтьмагистраль» и «Петрол Комплекс».
Цена на Аи-98 выросли на АЗС «Транс-АЗС», «Шелл Нефть», «РН-Москва» и «ТНК-Столица» (входят в «Роснефть»), «Нефтьмагистраль» и «Петрол Комплекс».
Дизельное топливо подорожало у четырех сетей: «Транс-АЗС», «Татнефть-АЗС-Запад», «Шелл Нефть» и «Нефтьмагистраль».
С нового года, как сообщал «Рамблер», в России на 4% подорожали акцизы на бензин, дизельное топливо и моторные масла. За тонну бензина ниже 5 класса предпринимателям придется теперь платить 13 624 рубля, за тонну для бензина 5 класса — 13 262 рубля, за тонну для дизельного топлива 9 188 рублей, за тонну моторного масла — 5 841 рубль. На встрече с президентом России Владимиром Путиным вице-премьер Александр Новак отмечал, что механизм демпфера позволит сдержать рост цен на рынке. По словам Новака, в течение 2021 года стоимость популярных марок бензина в России не обгонит темпы инфляции.