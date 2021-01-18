На московских АЗС подорожал бензин 

В Москве на большинстве автозаправочных станций выросли цены на бензин, сообщает «Прайм» со ссылкой на Московскую топливную ассоциацию (МТА).

Так, в период с 11 по 18 января бензин Аи-92 подорожал на 14 копеек, до 44,08 рубля, Аи-95 — на 15 копеек, до 48,65 рубля, Аи-98 — на 20 копеек, до 55,07 рубля за литр. Цена на дизельное топливо выросла на 4 копейки, до 48,33 рубля за литр.

Бензин Аи-92 и Аи-95 подорожал на бензоколонках «Транс-АЗС», «Татнефть-АЗС-Запад», «Шелл Нефть», «РН-Москва» и «ТНК-Столица» (входят в «Роснефть» ), «Нефтьмагистраль» и «Петрол Комплекс».

Цена на Аи-98 выросли на АЗС «Транс-АЗС», «Шелл Нефть», «РН-Москва» и «ТНК-Столица» (входят в «Роснефть»), «Нефтьмагистраль» и «Петрол Комплекс».

Дизельное топливо подорожало у четырех сетей: «Транс-АЗС», «Татнефть-АЗС-Запад», «Шелл Нефть» и «Нефтьмагистраль».