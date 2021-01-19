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Нефть торгуется разнонаправленно из-за экономической неопределенности 

Прайм и ещё 2 1 час назад
Нефть торгуется разнонаправленно
Фото: РИА Новости
Стоимость нефти во вторник утром демонстрирует разнонаправленную динамику по основным маркам, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.28 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,49%, до 55,02 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — снижалась на 0,15%, до 52,34 доллара за баррель. Февральские фьючерсы на WTI тем временем дорожали на 0,58%, до 52,35 доллара за баррель.
Во вторник на рынке нефти присутствуют противоречивые настроения. Оптимизм относительно того, что стимулы со стороны правительств поддержат мировой экономический рост и спрос на нефть, поддерживает цены.
Инвесторы также с оптимизмом смотрят на спрос в Китае, крупнейшем в мире импортере сырой нефти, после того как данные, опубликованные в понедельник, показали, что объем её переработки вырос на 3% в прошедшем году.

"Вчерашние данные из Китая положительно повлияли на цены на нефть", — цитирует агентство Рейтер старшего стратега CMC Markets Майкла Мак-Карти (Michael McCarthy).

Однако продолжающиеся "коронавирусные" ограничения и рост числа случаев заражения по-прежнему оказывают давление на спрос на "черное золото", тем самым сдерживая цены.

"В Европе и США медленное внедрение вакцин также вызывает опасения, что восстановление спроса останется неуловимым", — приводит также агентство мнение аналитиков ANZ.

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Комментарии
Рынки , Цена на нефть , Reuters
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