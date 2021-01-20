Специалист рассказал, когда банки «сбрасывают» валюту 

Банки продают валюту в больших объемах при наличии высокого спроса на доллары, евро и другие валюты среди физлиц, а также, когда предприятиям необходим больший объем рублей для налоговых выплат — как правило, это случается в конце месяца. Об этом рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов

"Просто так банки не "сбрасывают" валюту — это может быть обусловлено необходимостью для клиентов или выгодным курсом, когда банк проводит операции для пополнения своих резервов", — уточняет эксперт.

По его словам, на российском рынке лишь уполномоченные банки вправе покупать и продавать валюту в интересах своих клиентов — если предприятиям необходимо осуществить платежи в иностранной валюте, а также для продажи валюты физлицам.