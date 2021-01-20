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Специалист рассказал, когда банки «сбрасывают» валюту 

РИА Новости и ещё 1 27 минут назад
Специалист рассказал, когда банки «сбрасывают» валюту
Фото: РИА Новости
Банки продают валюту в больших объемах при наличии высокого спроса на доллары, евро и другие валюты среди физлиц, а также, когда предприятиям необходим больший объем рублей для налоговых выплат — как правило, это случается в конце месяца. Об этом рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.

"Просто так банки не "сбрасывают" валюту — это может быть обусловлено необходимостью для клиентов или выгодным курсом, когда банк проводит операции для пополнения своих резервов", — уточняет эксперт.

По его словам, на российском рынке лишь уполномоченные банки вправе покупать и продавать валюту в интересах своих клиентов — если предприятиям необходимо осуществить платежи в иностранной валюте, а также для продажи валюты физлицам.

"Для этих целей банки закупают валюту, а затем, по поручению своих клиентов проводят необходимые платежи (для обеспечения внешнеторгового оборота). Кроме того, банки обязаны соблюдать определенный лимит в валюте, который установлен Центробанком России", — резюмировал Иванов.

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Комментарии
Рынки , Компании , Дмитрий Иванов , Центральный банк России
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