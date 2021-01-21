Российский рынок акций закрылся падением

Российский рынок акций в четверг упал по основным фондовым индексам, отыгрывая усиление геополитических рисков.

Коррекция котировок вниз усилилась после неудачных попыток обновления исторических максимумов индексом Мосбиржи, предпринятых в начале дня, говорят эксперты.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов опустился на 1,27%, до 3422,67 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 1,55%, до 1463,84 пункта.

КОРРЕКЦИЯ

Российский фондовый рынок в четверг с утра по инерции повышался на фоне общего оптимизма на мировых площадках после инаугурации Джо Байдена на посту президента США.

Однако рублевые цены российских акций вошли в зону "перекупленности" после роста (по индексу), длившегося с последней декады декабря до 12 января, после чего стабилизировались. С утра в четверг они в очередной раз не смогли пойти на обновление исторических максимумов, и на рынок пришли массированные продажи инвесторами "голубых фишек" в рамках фиксации прибыли.

Игроки российского рынка после нейтральной инаугурационной речи задумались о реальных шагах Байдена, которые пока представляются для России как негативные в геополитическом плане.

Между тем, санкционные риски растут и на европейском направлении. Депутаты Европейского парламента по итогам пленарной сессии в четверг большинством голосов приняли резолюцию (которая не носит обязательного характера) в связи с арестом в России Алексея Навального , в которой потребовали от Евросоюза "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток 2", а также "чувствительно усилить" ограничительные меры против РФ в связи с задержанием оппозиционера.

Давление на российские акции поддержала дешевеющая нефть. Стоимость барреля сорта Brent снижается сейчас на 0,2%, до 56 долларов за баррель. Цены на нефть попали под давление данных Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 2,562 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали, напротив, небольшого снижения.

При этом западные фондовые индексы меняются разнонаправленно: европейские упали, американские — растут.

В лидерах падения на российской площадке оказались ГДР TCS Group Holding (-5,2%), в которую входит "Тинькофф банк", акции "Мечела" (-4,7%), "Мосбиржи" (-2,8%), "Сургутнефтегаза" (-3%), "Газпрома" (-2,7%) и "Новатэка" (-2,6%).

Выросли акции "Детского мира" (+2,5%). Стало известно, что Gulf Investments, принадлежащая инвесткомпании Altus Capital, подаст новое ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ для получения предварительного согласия на увеличение пакета акций в "Детском мире" до 29,9%.

При этом гендиректор "Полюса" (+0,1%), крупнейшего производителя золота в России, Павел Грачев и старший вице-президент по финансам и стратегии компании Михаил Стискин станут крупнейшими акционерами суб-фонда Gulf Investments Limited, через который инвестиционная компания Altus Capital владеет 25% "Детского мира"

Выросли в цене также акции "Фосагро" (+1,7%), ПИКа (+0,8%), "Северстали" (+0,3%).

ПРОГНОЗЫ

Российские биржи еще обладают некоторым потенциалом краткосрочной коррекции, который реализуют при отсутствии веских оптимистичных сигналов, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Если же заявлений о серьезных санкциях со стороны США или Европы в ближайшие дни не последует, инвесторы могут вернуться к осторожным покупкам отечественных активов, добавила она.

"Индексы Мосбиржи и РТС в четверг стремились к первым целям краткосрочной коррекции 3375 и 1435 пунктов соответственно, при закреплении ниже которых продажи могут принять более серьезный оборот. Пока же рынки лишь продолжают снятие краткосрочной перекупленности. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день — 3360-3460 пунктов", — оценила Кожухова.