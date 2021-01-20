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Белоруссия перекрыла транзит нефти по южной ветке «Дружбы» 

ТАСС 3 часа назад
Белоруссия с 20 до 22 января планово перекрыла транзит нефти на участке "Дружбы" в направлении Фенешлитке и Будковице для прокачки нефти из Одессы на Мозырский НПЗ. Об этом сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"В соответствии с планом, белорусская сторона сегодня перекрыла транзит в направлении Фенешлитке и Будковице (южная ветка "Дружбы") до 22 января из-за реверса участка Михалки — Броды для прокачки партии нефти из Одессы на Мозырь", — сказал он.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу.
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