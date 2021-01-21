Курс евро опустился до 88,84 рубля на открытии торгов

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24.12
Курс евро: рубль растёт к доллару и евро
RT на русском
2 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
2
Все новости на карте
Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов в четверг, 21 января. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара снизился на 27 копеек — до 73,25 рубля.
Курс евро упал на 12 копеек и составил 88,84 рубля.
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