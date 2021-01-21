​Фондовые торги в РФ открылись ростом индексов 

«Учитывая внешний фон, сегодня в начале сессии ожидаем преобладания покупок в российских акциях. В результате индекс Мосбиржи попытается подняться к верхней границе диапазона 3 450—3 500 пунктов. Однако для ее пробоя у рынка может не хватить сил. Плюс к этому в случае выхода слабой статистики по американской экономике ближе к вечеру продажи на нашем рынке могут активизироваться, что приведет к компенсации части утреннего роста», — комментирует эксперт.