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​Фондовые торги в РФ открылись ростом индексов 

Банки.ру 2 часа назад
​Фондовые торги в РФ открылись ростом индексов
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы в четверг начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:02 мск прибавил 0,61% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 487,83 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,8% и равнялся 1 498,74 пункта. Внешний фон способствует позитивному открытию российского рынка, отмечает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. По его словам, важным фактором стала инаугурация нового президента США, которая прошла без эксцессов, сняв тем самым политическую неопределенность.

«Учитывая внешний фон, сегодня в начале сессии ожидаем преобладания покупок в российских акциях. В результате индекс Мосбиржи попытается подняться к верхней границе диапазона 3 450—3 500 пунктов. Однако для ее пробоя у рынка может не хватить сил. Плюс к этому в случае выхода слабой статистики по американской экономике ближе к вечеру продажи на нашем рынке могут активизироваться, что приведет к компенсации части утреннего роста», — комментирует эксперт.

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Комментарии
Рынки , Богдан Зварич , Московская биржа
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