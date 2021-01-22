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Курс евро: рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском 1 час назад
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 37 копеек — до 74,21 рубля.
Курс евро увеличился на 40 копеек и составил 90,25 рубля.
RT на русском: последние новости
Рубль растёт к доллару и евро Рубль растёт к доллару и евро Рубль снижается к доллару и евро Рубль снижается к доллару и евро Рубль растёт к доллару и евро Рубль растёт к доллару и евро
Рынки , Видео , Московская биржа , Евро , Доллар
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