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Курс евро превысил 90 рублей 

Павел Тиунов 32 минуты назад
Курс евро превысил 90 рублей
Фото: ТАСС
Российская нацвалюта подешевела из-за угрозы введения новых санкций и падения цен на нефть, сообщает Interfax. Доллар подорожал на 37 копеек, евро — на 40 копеек.
Журналисты проанализировали положение на «Московской бирже» и отметили, что рубль начал стремительное падение к бивалютной корзине. Уже в первые минуты торгов 22 января доллар продавали по 74,22 рубля, евро — по 90,25 рубля. Бивалютная корзина выросла в цене по сравнению с закрытием торгов накануне на 38,85 копейки до 81,43 рубля.
Аналитики склоняются к мысли, что рубль отреагировал на публикацию в Washington Post, в которой говорится о намерении президента США Джо Байдена ответить России на её «агрессивные действия».
Журналисты отметили, что в настоящее время и речи не идет о налаживании американо-российских отношений. Свою роль в падении рубля также сыграло заявление кандидата на пост министра финансов Джанет Йеллен, которая заявила в Twitter, что накажет РФ санкциями за ситуацию на востоке Украины.
Также колеблющийся курс рубля отражает положение дел на мировом рынке нефти. Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,32% до 55,36 доллара за баррель, нефть марки WTI упала в цене на 1,39% до 52,39 доллара.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Банк России приобрел валюту на внутреннем рынке на сумму 7,1 миллиарда рублей. Эксперты регулятора напомнили, что ранее ЦБ продавал валюту на внутреннем рынке, чтобы повысить предсказуемость «действий денежных властей», а также чтобы стабилизировать ситуацию на финансовых рынках в связи со скачками цен на нефть.
Видео дня. Россияне стали экономить на продуктах
Комментарии 2
Рынки , Джанет Йеллен , Джозеф Байден , Московская биржа , Центральный банк России , Washington Post , Интерфакс
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