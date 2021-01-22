Курс евро превысил 90 рублей 

Российская нацвалюта подешевела из-за угрозы введения новых санкций и падения цен на нефть, сообщает Interfax. Доллар подорожал на 37 копеек, евро — на 40 копеек.

Журналисты проанализировали положение на « Московской бирже » и отметили, что рубль начал стремительное падение к бивалютной корзине. Уже в первые минуты торгов 22 января доллар продавали по 74,22 рубля, евро — по 90,25 рубля. Бивалютная корзина выросла в цене по сравнению с закрытием торгов накануне на 38,85 копейки до 81,43 рубля.

Аналитики склоняются к мысли, что рубль отреагировал на публикацию в Washington Post, в которой говорится о намерении президента США Джо Байдена ответить России на её «агрессивные действия».

Журналисты отметили, что в настоящее время и речи не идет о налаживании американо-российских отношений. Свою роль в падении рубля также сыграло заявление кандидата на пост министра финансов Джанет Йеллен , которая заявила в Twitter, что накажет РФ санкциями за ситуацию на востоке Украины.

Также колеблющийся курс рубля отражает положение дел на мировом рынке нефти. Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,32% до 55,36 доллара за баррель, нефть марки WTI упала в цене на 1,39% до 52,39 доллара.