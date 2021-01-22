Биткоин вырос более чем на 3%

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Биткойн в ходе торговой сессии рос на 3,39%, достигая отметки в $31,902 тыс., свидетельствуют данные площадки на 14:11 мск.

Накануне цена криптовалюты снижалась на 11,73%.

Последние месяцы курс биткойна демонстрировал рекордный рост. Так, 8 января стоимость биткойна превысила $41 тыс., обновив исторический максимум.

Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 г. ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".