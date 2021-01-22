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Курс доллара поднялся выше 75 рублей впервые с 5 января 

Вероника Полынина 40 минут назад
Рубль продолжил падение и уже обновил минимумы с начала января, свидетельствуют данные Московской биржи.
По состоянию на 15.42 мск, доллар рос на 1,20 рубля, до 75,04 рубля, курс евро — на 1,4 рубля, до уровня 91,25 рубля.
Последний раз доллар преодолевал отметку в 75 рублей 5 января.
Эксперт спрогнозировал откат курса доллара к 71 рублю
Аналитики считают, что пятничное падение рубля связано с публикацией в Washington Post, в которой говорится о намерении президента США Джо Байдена ответить России на ее «агрессивные действия».
Как писал «Рамблер», высокопоставленный источник издания заявил, что в настоящее время и речи не идет о налаживании американо-российских отношений, и в скором времени новый глава Белого дома примет решение о дальнейших санкциях против РФ.
Свою роль в падении рубля также сыграло заявление кандидата на пост министра финансов Джанет Йеллен о намерении наказать РФ санкциями за ситуацию на востоке Украины.
Также колеблющийся курс рубля отражает положение дел на мировом рынке нефти. Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,32% до 55,36 доллара за баррель, нефть марки WTI упала в цене на 1,39% до 52,39 доллара.
Комментарии 53
Рынки , Видео , Джанет Йеллен , Джозеф Байден , Московская биржа , Washington Post
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