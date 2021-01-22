Курс доллара поднялся выше 75 рублей впервые с 5 января 

Рубль продолжил падение и уже обновил минимумы с начала января, свидетельствуют данные Московской биржи

По состоянию на 15.42 мск, доллар рос на 1,20 рубля, до 75,04 рубля, курс евро — на 1,4 рубля, до уровня 91,25 рубля.

Последний раз доллар преодолевал отметку в 75 рублей 5 января.

Аналитики считают, что пятничное падение рубля связано с публикацией в Washington Post, в которой говорится о намерении президента США Джо Байдена ответить России на ее «агрессивные действия».

Как писал «Рамблер», высокопоставленный источник издания заявил, что в настоящее время и речи не идет о налаживании американо-российских отношений, и в скором времени новый глава Белого дома примет решение о дальнейших санкциях против РФ.

Свою роль в падении рубля также сыграло заявление кандидата на пост министра финансов Джанет Йеллен о намерении наказать РФ санкциями за ситуацию на востоке Украины.

Также колеблющийся курс рубля отражает положение дел на мировом рынке нефти. Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,32% до 55,36 доллара за баррель, нефть марки WTI упала в цене на 1,39% до 52,39 доллара.