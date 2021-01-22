В магазинах могут появиться картофель и огурцы «эконом-класса»

В российских магазинах может появиться картофель «эконом-класса» — он будет нестандартным и потому более дешевым. Об этом сообщает «Москва 24».

Как объяснила руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина , сейчас, чтобы продавать картофель в российских торговых сетях, фермеры должны сортировать его по размеру. Если это требование отменить, картофель для конечного потребителя может стать на 50% дешевле.

Картофельный союз уже направил соответствующее предложение в Союз независимых сетей и Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), участники которой представляют более 30% российского розничного рынка. АКОРТ подтвердили факт переговоров с производителями.

Если предложение будет принято, на прилавках может появиться картофель диаметром 3,5-4,5 мм. По словам производителей, по качеству мелкий картофель не уступает крупному и к тому же очень востребован для запекания.

С похожей инициативой, касающейся огурцов, выступил и Плодовоовощной союз. По словам директора организации Михаила Глушкова, в последнюю неделю января должно состояться совещание, участники которого обсудят возможность появления в торговых сетях «нестандартных» огурцов.

«Если в магазинах появятся огурцы, условно, "стандарт" и "нестандарт", то это позволит снизить их среднюю стоимость. Потому что цена "нестандарта" оптом значительно ниже, возможно, даже раза в полтора», — сказал Глушков.

В свою очередь, председатель Союза потребителей России Петр Шелищ скептически отнесся к инициативам Картофельного и Плодовоовощного союзов.

По его словам, производители хотят надавить на торговые сети, чтобы они принимали товар ненадлежащего качества.