Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.59
89.75
89.21
Прогноз
25.01 – 01.02
$
74.80
89.76
Индексы и котировки Brent
56.18
+0.32 Золото
1869.98
+0.01 РТС
1486.90
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
21.01
1.2169
+0.0014
13.01
1.2155
13.01

В российских магазинах могут появиться картофель и огурцы «эконом-класса» 

Вероника Полынина 1 час назад
В магазинах могут появиться картофель и огурцы «эконом-класса»
Фото: РИА Новости
В российских магазинах может появиться картофель «эконом-класса» — он будет нестандартным и потому более дешевым. Об этом сообщает «Москва 24».
Как объяснила руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина, сейчас, чтобы продавать картофель в российских торговых сетях, фермеры должны сортировать его по размеру. Если это требование отменить, картофель для конечного потребителя может стать на 50% дешевле.
В России выросли цены на курицу, рыбу и хлеб
Картофельный союз уже направил соответствующее предложение в Союз независимых сетей и Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), участники которой представляют более 30% российского розничного рынка. АКОРТ подтвердили факт переговоров с производителями.
Если предложение будет принято, на прилавках может появиться картофель диаметром 3,5-4,5 мм. По словам производителей, по качеству мелкий картофель не уступает крупному и к тому же очень востребован для запекания.
С похожей инициативой, касающейся огурцов, выступил и Плодовоовощной союз. По словам директора организации Михаила Глушкова, в последнюю неделю января должно состояться совещание, участники которого обсудят возможность появления в торговых сетях «нестандартных» огурцов.

«Если в магазинах появятся огурцы, условно, "стандарт" и "нестандарт", то это позволит снизить их среднюю стоимость. Потому что цена "нестандарта" оптом значительно ниже, возможно, даже раза в полтора», — сказал Глушков.

В свою очередь, председатель Союза потребителей России Петр Шелищ скептически отнесся к инициативам Картофельного и Плодовоовощного союзов.
По его словам, производители хотят надавить на торговые сети, чтобы они принимали товар ненадлежащего качества.

«Проблема в том, что продажа в упаковках больших весов, зачастую непрозрачных, позволяет «сплавить» гнилую, зеленую картошку, ту, которая уйдет в пищевые отходы», — заявил Шелищ, отметив, что в конечном итоге покупатель будет переплачивать за некачественный товар.

Видео дня. Россияне стали экономить на продуктах
Комментарии 267
Рынки , Татьяна Губина , Петр Шелищ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение