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Рубль упадет к февралю 

Майк Габриелян 1 час назад
Аналитики предсказали падение рубля к февралю
Фото: Reuters
Рубль завершил рабочую неделю ослаблением. В понедельник он может вернуться на прежние позиции, но к февралю вновь упадет. Так полагает Михаил Коган, аналитик «Высшей школы управления финансами», пишет «Российская газета».
Эксперт отметил, что в понедельник, 25 января не исключен откат на 50 копеек. Но затем продавцы нацвалюты вновь возобновят атаку. Коган предлагает следить за тремя факторами, которые инвесторы считают решающими для рубля: геополитика, нефтяные цены и пандемия. Кроме того, надо учитывать, что аналитики всего мира признают: рубль остается крайне недооцененной валютой.
Эксперт считает, что не исключено дальнейшее ухудшение отношений с США. Теоретически новые санкции могут затронуть российские госбанки, рублевый госдолг, и привести к отключению от системы SWIFT. Также американские спецслужбы готовят доклад о «полной оценке» действий России, детали которого, вероятно, «сольют» в СМИ.
Рухнувший доллар поможет российской экономике
Кроме того, мировые инвесторы негативно воспринимают проблемы западных стран с производством вакцин и новости о появлении новых «более заразных» штаммах вируса.
В частности, в Европе продлеваются ограничительные меры. Во Франции заговорили о третьем локдауне.
Для оценки перспектив нацвалюты необходимо следить и за ценами на нефть. Не исключено, что на рынок вернется иранское сырье. В пятницу за баррель Brent давали 55,2 доллара.
Ранее «Рамблер» сообщал, что аналитик спрогнозировал падение курса доллара.
Видео дня. Правительство может ввести предельную цену на зерно и макароны
Комментарии 4
Рынки , Михаил Коган , "Российская газета"
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