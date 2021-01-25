Курс рубля попытался скорректироваться после пятничного обвала

Рубль днем пытается корректироваться вверх, после обвала пятницы к основным резервным валютам на 1,5 рубля и более.

Рост курсов "развивающихся" валют и цен на нефть поддерживает коррекцию рубля вверх.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.22 мск снижается на 1 копейку, до 75,29 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 91,54 рубля, следует из данных Московской биржи

В начале торгового дня доллар и евро опускались до 74,53 и 90,78 рубля соответственно.

РУБЛЬ ПЫТАЕТСЯ КОРРЕКТИРОВАТЬСЯ

Российская валюта в понедельник повышалась в рамках коррекции после обвала на предыдущих торгах, когда основные резервные валюты выросли на 1,5 рубля и более.

На фоне задержания Алексея Навального и в преддверии акций протеста в РФ риск новых санкций остановил наметившееся укрепление рубля, отмечают аналитики Райффайзенбанка

Однако в понедельник игроки валютного рынка поспешили зафиксировать прибыль от роста доллара и евро, что "продавливало" их примерно на 80 копеек. Впрочем, после первой волны продаж валюты опять вернулись покупатели, и рубль продолжил колебания. Таким образом, сильное курсовое движение пятницы сменилось их широкими колебаниями в поисках равновесного уровня.

Стоимость барреля нефти сорта Brent прибавляет 0,1%, достигая 55,3 доллара. Инвесторы обратили внимание на новости о сокращении добычи нефти Ираком. Сообщается, что страна намерена сократить добычу нефти в первые два месяца текущего года, чтобы компенсировать нарушение условий соглашения ОПЕК+ с прошлого года.

Кроме того, поддержка рублю приходит от пика налогового периода января, пришедшегося на сегодня. Также дорожают "развивающиеся" валюты, задавая общий тон рублю.

В итоге доллар и евро дешевели к рублю в пределах 1,5%, но сейчас это движение почти сошло на нет. А рублевая цена нефти колеблется около 4,15 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Налоговые выплаты в РФ (сегодня и в четверг) обещают некоторую поддержку рублю, но глобальный общерыночный фон и сугубо российские внутри— и внешнеполитические факторы будут дополнительно "оттенять" его динамику, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест".

"Учитывая улучшение внешнего фона, в ближайшие дни ожидаем консолидации курса в диапазоне 74-75 рублей за доллар", — отмечает Полевой.

"Впрочем, для рубля данное событие может отойти на второй план на фоне геополитических событий. Пока участники российского рынка достаточно сдержанно реагируют на усиление санкционной риторики за последние дни, однако напряженность в данном русле будет сдерживать укрепление российской валюты в случае глобального роста аппетита к риску на внешних рынках", — предупредил он.

Негативное влияние на курс рубля оказывает и восстановление импорта товаров, добавляют аналитики Райффайзенбанка.