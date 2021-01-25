Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
25.01 – 01.02
$
72.03
86.32
Индексы и котировки Brent
56.18
+0.32 Золото
1869.98
+0.01 РТС
1486.90
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
21.01
1.2169
+0.0042
19.01
1.2127
13.01

Германия озвучила позицию по «Северному потоку — 2» 

Вероника Полынина 3 часа назад
Германия озвучила позицию по «Северному потоку — 2»
Фото: ТАСС
Позиция правительства Германии по «Северному потоку — 2» не изменилась, призывы остановить строительство были приняты им к сведению. Об этом заявил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт, передает «Прайм».

«Мы приняли к сведению призыв Европарламента. Министры иностранных дел ЕС проводят сегодня переговоры в Брюсселе, как быть с произошедшим в России на выходных», — заявил Зайберт.

По его словам, канцлер Германии Ангела Меркель на прошлой неделе высказывалась по «Северному потоку — 2», и с тех пор ее позиция и позиция правительства не изменилась.
Видео дня. Программист и юрист оказались в топе высокооплачиваемых вакансий
Рынки , Штеффен Зайберт , Ангела Меркель , ЕС , Европарламент
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение