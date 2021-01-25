Позиция правительства Германии по «Северному потоку — 2» не изменилась, призывы остановить строительство были приняты им к сведению. Об этом заявил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт, передает «Прайм».
«Мы приняли к сведению призыв Европарламента. Министры иностранных дел ЕС проводят сегодня переговоры в Брюсселе, как быть с произошедшим в России на выходных», — заявил Зайберт.
По его словам, канцлер Германии Ангела Меркель на прошлой неделе высказывалась по «Северному потоку — 2», и с тех пор ее позиция и позиция правительства не изменилась.