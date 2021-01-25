Минсельхоз опроверг предположение о возможном дефиците продуктов

«Производство продукции АПК [агропромышленного комплекса] в России демонстрирует устойчивый рост, что позволяет обеспечивать внутренний рынок всеми основными категориями продуктов питания и перевыполнять пороговые значения по многим показателям Доктрины продовольственной безопасности», — отметили в ведомстве.

В данный момент Минскльхоз оценивает ситуацию в отечественном АПК как стабильную и не видит поводов для возникновения дефицита каких-либо продуктов. Также министерство уверено, что уже принятых правительством мер будет достаточно для «выравнивания ценовой ситуации». Дополнительные ограничения на данный момент не прорабатываются. При этом к существующим соглашениям об ограничении цен на отдельные продукты, по данным министерства, присоединились восемь тысяч участников рынка.

Предельные розничные цены на некоторые продукты, в том числе подсолнечное масло (110 рублей за литр), сахар (45 рублей за килограмм), были установлены в конце декабря правительством в качестве мер борьбы с ростом цен. Перед этим внимание на ситуацию обратили президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин . Правительство и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заключили соответствующие соглашения с торговыми сетями.

25 января Счетная палата предупредила о возможном возникновении в России дефицита некоторых продуктов питания. Причиной ведомство назвало запущенный властями механизм сдерживания цен. В частности, производители могут отказаться продавать товар по фиксированным ценам.