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Возможный дефицит в России опровергли 

Lenta.ru 1 час назад
Минсельхоз опроверг предположение о возможном дефиците продуктов
Фото: ТАСС
Минсельхоз опроверг предположения Счетной палаты о возможном дефиците продуктов питания в России, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Производство продукции АПК [агропромышленного комплекса] в России демонстрирует устойчивый рост, что позволяет обеспечивать внутренний рынок всеми основными категориями продуктов питания и перевыполнять пороговые значения по многим показателям Доктрины продовольственной безопасности», — отметили в ведомстве.

В данный момент Минскльхоз оценивает ситуацию в отечественном АПК как стабильную и не видит поводов для возникновения дефицита каких-либо продуктов. Также министерство уверено, что уже принятых правительством мер будет достаточно для «выравнивания ценовой ситуации». Дополнительные ограничения на данный момент не прорабатываются. При этом к существующим соглашениям об ограничении цен на отдельные продукты, по данным министерства, присоединились восемь тысяч участников рынка.
В Счетной палате предупредили о риске дефицита продуктов
Предельные розничные цены на некоторые продукты, в том числе подсолнечное масло (110 рублей за литр), сахар (45 рублей за килограмм), были установлены в конце декабря правительством в качестве мер борьбы с ростом цен. Перед этим внимание на ситуацию обратили президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин. Правительство и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заключили соответствующие соглашения с торговыми сетями.
25 января Счетная палата предупредила о возможном возникновении в России дефицита некоторых продуктов питания. Причиной ведомство назвало запущенный властями механизм сдерживания цен. В частности, производители могут отказаться продавать товар по фиксированным ценам.
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Комментарии 10
Рынки , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Счетная палата , ФАС , Минсельхоз , РБК
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