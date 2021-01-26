Курс доллара вырос до 75,62 рубля

На открытии торгов во вторник, 26 января, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 25 копеек — до 75,62 рубля.
Курс евро увеличился на 23 копейки и составил 91,69 рубля.
Ранее член Центральной и Восточноевропейской ассоциации менеджмента кандидат экономических наук Теймураз Вашакмадзе в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что наиболее сильное влияние курсовых колебаний ощущают предприятия сфер производства и торговли, в меньшей степени — сферы услуг.