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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском 2 часа назад
Курс доллара вырос до 75,62 рубля
Фото: РИА Новости
На открытии торгов во вторник, 26 января, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 25 копеек — до 75,62 рубля.
Курс евро увеличился на 23 копейки и составил 91,69 рубля.
Ранее член Центральной и Восточноевропейской ассоциации менеджмента кандидат экономических наук Теймураз Вашакмадзе в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что наиболее сильное влияние курсовых колебаний ощущают предприятия сфер производства и торговли, в меньшей степени — сферы услуг.
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Рынки , Московская биржа , ФБА "Экономика сегодня" , Евро , Доллар
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