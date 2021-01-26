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Стоимость Urals превысила $55 за баррель впервые с февраля 2020 года 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Стоимость Urals превысила $55 за баррель
Фото: Reuters
Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе с середины января 2021 года превысила $55 за баррель впервые с февраля 2020-го на фоне ожидания сокращения поставок отечественного сырья, а также топлива из Саудовской Аравии. План отгрузок углеводородов РФ из портов Приморска, Усть-Луги и Новороссийска в феврале 2021-го показывает, что торговля со Старым Светом сократится на 1,74 млн тонн — до 4,3 млн тонн.
Снижение поставок российского сырья в совокупности с сокращением добычи нефти в Саудовской Аравии сказывается на запросах европейских НПЗ и создаёт некоторое давление на рынок со стороны предложения. В условиях нехватки сернистой нефти в Европе Urals продолжит править ситуацией, — цитирует ТАСС управляющего редактора по рынку нефти одного из агентств Иэна Стивенсона.
В начале января Эр-Рияд дополнительно сократил добычу чёрного золота в рамках сделки ОПЕК+ ещё на 1 млн б/с в течение февраля — марта. Кроме того, ещё на 425 тыс. б/с мощности снизят другие участники альянса. При этом РФ и Казахстану предоставили право нарастить извлечение полезных ископаемых на 150 тыс. б/с в течение указанного периода.
В декабре 2020 года страны ОПЕК сократили добычу нефти на 105% от плана, а страны не ОПЕК — на 93%. Специалисты МЭА полагают, что утраченная с 2016 года доля рынка может быть возвращена странами ОПЕК+, если в США не увеличится добыча сланцевой нефти. Из-за действующих ограничений доля стран ОПЕК+ на рынке нефти сократилась с 57% в 2016-м на 51% в 2020 году. В I квартале 2021-го запасы нефти в мире могут снизиться на 100 млн баррелей, либо на 1,1 млн б/c в том случае, если соглашение ОПЕК+ будет выполнено на 100%.
Как писал NEWS.ru, в России рухнули доходы от продажи нефти. Так, за первые 11 месяцев 2020 года показатели обрушились на 40,9% в сравнении с данными за январь — ноябрь 2019 года. За этот период с продажи чёрного золота РФ получила $66,391 млрд, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).
Цены на нефть обрушились в марте, когда сорвалась сделка по ограничению добычи ОПЕК+. Саудовская Аравия заявила об увеличении поставок нефти и начала ценовую войну. Стоимость марки Brent опускалась ниже отметки $20 за баррель. Ситуация на рынке обусловлена пандемией коронавируса, которая привела к резкому ограничению авиаперелётов и других перевозок. Цены на нефть начали подниматься после заключения новой сделки ОПЕК и ослабления карантина.
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Рынки , Международное энергетическое агентство , ОПЕК , Федеральная таможенная служба , ИТАР-ТАСС
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