Финансист дал совет, когда вложения в евро выгоднее доллара 

Наряду с акциями технологических компаний и золотом, европейская валюта стала одной из самых доходных в ушедшем году. В кризис рубль ослаб по отношению к евро на 30%, и даже доллар потерял почти 8% в паре с евро. Этот тренд сохранится и в текущем году , рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

По словам эксперта, доходность евро в реальном выражении составила 25,27%, и в 2021 году валюта ЕС продолжит этот тренд. В кризис евро рос за счет мер поддержки граждан и бизнеса. Кроме того, был зафиксирован вывод средств из рисковых активов, что еще больше укрепило позиции евро и доллара. Однако на последний в ближайшие месяцы будут оказывать девальвационное давление американские фискальные программы.

"Стране нужно будет восстанавливаться от кризиса, в ход пойдет довольно жесткая монетарная политика. Поэтому валюта ЕС будет обладать инвестиционным капиталом и может укрепиться относительно доллара до 1,2-1,3", — поясняет он.

Если инвестору нужно хранить валюту, то все же предпочтительнее диверсификация. Только в долларе точно хранить не стоит, потому что он колеблется к евро и рублю. Лучше портфель из нескольких валют, чтобы сгладить валютные колебания, заключил Тузов.