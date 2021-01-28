Фондовые биржи АТР снизились

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг существенно снижаются на фоне падения американских индексов в среду, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 7.52 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,48% — до 3520,28 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,09%, до 2370,37 пункта, гонконгский Hang Seng Index — 2,2%, до 28652 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижался на 1,98% — до 3060,51 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,98%, до 6646,2 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,61%, до 28170,5 пункта.

Инвесторы из Азии обратили внимание на динамику на американских рынках. Фондовые индексы США в среду закрылись падением на 2-2,6%, показав худшее снижение с октября. Инвесторы отыгрывали данные корпоративных отчетностей компаний, а также итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

ФРС по итогам заседания 26-27 января ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что продолжит выкуп активов по 120 миллиардов в месяц до обеспечения существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.

"Признание ФРС замедления темпов восстановления и зависимости от внедрения вакцины — не новость, однако это возвращает инвесторов "в реальный мир" и отодвигает все сроки восстановления (экономики — ред.)", — прокомментировал агентству Рейтер старший валютный стратег National Australia Bank Родриго Катриль (Rodrigo Catril).

Кроме того, аналитики отмечают, что участников торгов беспокоит замедление внедрения вакцин в регионе. За исключением Китая, разработавшего собственную вакцину, вакцинация в Азии не началась еще в полном масштабе, в то же время разрешения либо уже получены, либо находятся в стадии подготовки.