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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском и ещё 42 31 минуту назад
Курс доллара вырос до 76,14 рубля на открытии торгов
Фото: РИА Новости
На открытии торгов в пятницу, 29 января, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 18 копеек — до 76,14 рубля.
Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 92,31 рубля.
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Рынки , Цена на нефть , Московская биржа , Евро , Доллар
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