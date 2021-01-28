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Фондовые торги в РФ открылись в «красной зоне» 

Банки.ру 3 часа назад
Фондовые торги в РФ открылись в «красной зоне»
Фото: РИА Новости
Российские фондовые торги открылись в четверг в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:13 мск индекс Мосбиржи потерял 0,5% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 326,94 пункта. Индекс РТС просел на 1,09% — до отметки 1 377,78.
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«В четверг с учетом сохранения негативных настроений на мировых рынках индекс Мосбиржи может продолжить откатываться в направлении 3 300 пунктов. Риски развития коррекции и ухода индекса Мосбиржи на более низкие уровни остаются высокими», — полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.
«Появились первые сигналы к глубокой коррекции. Сейчас нужно следить за динамикой пары доллар/рубль, так как перед выходными рубль может сильно ослабнуть к доллару из-за готовящихся протестов в поддержку Навального. Если на этом фоне еще и нефть опустится до 54,5 доллара, то российские индексы сильно просядут. На горизонте появились два ценовых уровня: 3 190 (индекс Мосбиржи) и 1 325 (индекс РТС)», — рассуждает аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.
«Очень неожиданной оказалась реакция рынков на итоги заседания ФРС США и последующую пресс-конференцию ее главы Джерома Пауэлла. ФРС ожидаемо оставила ставку без изменений… При этом Федрезерв будет и дальше стимулировать американскую экономику… Вроде ничего нового и негативного. Вроде и рынки не ждали от ФРС никаких новых стимулирующих мер. Но так или иначе фондовые площадки рухнули. Потери по ведущим американским индексам превысили 2%. Так иногда бывает, когда рынок сильно перекуплен, а поводов для дальнейшего роста не видно. Впрочем, продажи начались еще до публикации итогов ФРС, а регулятор лишь усилил их», — отмечает главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.
Он напоминает, что накануне индекс Мосбиржи потерял около 1,4%. «Причем обороты торгов возросли, что говорит о том, что идут реальные сильные продажи акций», — комментирует эту динамику эксперт.
«Однако не думаем, что коррекция будет длительной, ведь поводов для активных распродаж нет, ничего кардинально плохого не случилось. Очень скоро инвесторы вспомнят о близости начала реализации нового пакета стимулирующих мер в объеме 1,9 трлн долларов, и под появление этих денег начнется скупка акций», — пишет Антонов.
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Комментарии
Рынки , Джером Пауэлл , Алексей Антонов , Евгений Локтюхов , Владислав Антонов , ФРС , Промсвязьбанк , Московская биржа
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