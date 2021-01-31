Россиянам рассказали о выгодных способах вложения 100 тысяч рублей

Сумма в 100 тысяч рублей оптимально подходит для создания инвестиционного портфеля, считает финансовый советник Анна Харченко . Она предупредила, что перед любым вложением нужно внимательно изучить принципы работы рынка ценных бумаг.

Харченко рассказала агентству «Прайм», что российский рынок инвестиций один из самых щедрых в мире на выплаты процентов от прибыли инвесторам. Однако перед тем как вкладывать сбережения, стоит изучить принципы работы инструментов на рынке ценных бумаг. «Это важно, чтобы вы зарабатывали, а не теряли деньги», — подчеркнула финансист.

Эксперт пояснила, что выбор бумаг для инвестиционного портфеля зависит от ряда факторов: срока вложения, ожидаемой доходности, оценке рисков, состоятельности и источников дохода. По словам Харченко, при низкой склонности к риску и для короткого срока инвестирования лучше обратить внимание на ОФЗ — гособлигации России. В отличие от вклада, их можно в любой момент продать, при этом проценты сохранятся. Корпоративные облигации принесут больший доход, но они же несут и больше рисков. Это же касается и акций российских компаний. Биржевые фонды, по мнению финансового советника, подойдут тем, кто не хочет терять время и силы на изучение каждого эмитента.