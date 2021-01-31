Россиянам рассказали о выгодных способах вложения 100 тысяч рублей

Сумма в 100 тысяч рублей оптимально подходит для создания инвестиционного портфеля, считает финансовый советник Анна Харченко. Она предупредила, что перед любым вложением нужно внимательно изучить принципы работы рынка ценных бумаг.
Харченко рассказала агентству «Прайм», что российский рынок инвестиций один из самых щедрых в мире на выплаты процентов от прибыли инвесторам. Однако перед тем как вкладывать сбережения, стоит изучить принципы работы инструментов на рынке ценных бумаг. «Это важно, чтобы вы зарабатывали, а не теряли деньги», — подчеркнула финансист.
Эксперт пояснила, что выбор бумаг для инвестиционного портфеля зависит от ряда факторов: срока вложения, ожидаемой доходности, оценке рисков, состоятельности и источников дохода. По словам Харченко, при низкой склонности к риску и для короткого срока инвестирования лучше обратить внимание на ОФЗ — гособлигации России. В отличие от вклада, их можно в любой момент продать, при этом проценты сохранятся. Корпоративные облигации принесут больший доход, но они же несут и больше рисков. Это же касается и акций российских компаний. Биржевые фонды, по мнению финансового советника, подойдут тем, кто не хочет терять время и силы на изучение каждого эмитента.
Ранее исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов рассказал, что для увеличения своих сбережений необходимо инвестировать в валюту, недвижимость, бизнес, в ценные бумаги или криптовалюту.