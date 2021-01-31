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Россиянам назвали наилучшие способы вложения 100 тысяч рублей 

RT на русском и ещё 12 2 часа назад
Финансист предложила лучший способ вложения 100 тысяч рублей
Фото: РИА Новости
Финансовый аналитик Анна Харченко рассказала, как лучше вложить 100 тысяч рублей.
Об этом сообщает «Прайм».
По словам эксперта, выбор ценных бумаг зависит от срока размещения, ожидаемого дохода, общего финансового положения вкладчика, отношения к рискам.
Харченко отметила, что у двух инвесторов с одними и теми же деньгами могут быть совершенно разные способы.
Она добавила, что если человек не намерен инвестировать и ждать длительное время, а также не готов к существенным рискам, то внимание следует обратить на альтернативу вкладов — облигации федерального займа (ОФЗ).
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