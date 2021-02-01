Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.30
$
75.55
91.50
91.75
Прогноз
01.02 – 08.02
$
75.60
92.00
Индексы и котировки Brent
55.08
+0.13 Золото
1841.99
–0.43 РТС
1384.64
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
29.01
1.2135
–0.0034
21.01
1.2169
26.01

В США назвали негативные последствия санкций для доллара 

runews24.ru 1 час назад
Исследовательская служба Конгресса США заявила, что страны, против которых ввели санкции, стремятся снизить зависимость от доллара, что может привести к негативным последствиям для валюты и отразится на роли доллара в мировой экономике.
Эксперты заявили, что если страны переключатся с него на альтернативные валюты, то Америка может столкнуться с рядом экономических последствий, в частности с ростом расходов по займам, пишет RT.
Вашингтон стал чаще использовать доллар для давления на Иран, Россию, Венесуэлу и другие страны. Это может привести к ответным мерам. Запрет России на импорт сельхозпродукции негативно сказался на отрасли по добыче морепродуктов на Аляске и на производителях яблок и груш в штате Вашингтон.
Аналитики посчитали рубль рискованным активом в 2021 году
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что в Европе уже думают над тем, как уйти от долларовой зависимости.
runews24.ru: последние новости
Россиянам назвали выгодный способ вложения 100 тысяч рублей Россиянам назвали выгодный способ вложения 100 тысяч рублей Доллар поднялся выше 76 рублей Доллар поднялся выше 76 рублей Эксперт предсказала, что будет с рублем при обрушении доллара Эксперт предсказала, что будет с рублем при обрушении доллара
Рынки , Видео , Сергей Лавров , МИД , Конгресс США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение