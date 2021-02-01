Исследовательская служба Конгресса США заявила, что страны, против которых ввели санкции, стремятся снизить зависимость от доллара, что может привести к негативным последствиям для валюты и отразится на роли доллара в мировой экономике.

Эксперты заявили, что если страны переключатся с него на альтернативные валюты, то Америка может столкнуться с рядом экономических последствий, в частности с ростом расходов по займам, пишет RT.

Вашингтон стал чаще использовать доллар для давления на Иран, Россию, Венесуэлу и другие страны. Это может привести к ответным мерам. Запрет России на импорт сельхозпродукции негативно сказался на отрасли по добыче морепродуктов на Аляске и на производителях яблок и груш в штате Вашингтон.