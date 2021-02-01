Маск выразил уверенность в скором широком признании биткоина 

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что биткоин находится «на грани» широкого признания среди традиционных финансовых инвесторов, пишет «Прайм» со ссылкой на Reuters.

В пятницу, 29 января, Маск добавил в своей подписи в Twitter хэштэг «bitcoin», после чего цена данной криптовалюты резко взлетела, прибавив 16% за час.

«Я сторонник биткоина. Я думаю, что биткоин находится на грани широкого признания людей из области традиционных финансов», — отметил Маск во время своего дебюта в приложении Clubhouse.

По его словам, к покупке биткоина ему стоило бы прибегнуть восемь лет назад. Он назвал биткоин «хорошей штукой».

После этих слов Маска курс биткоина вырос более чем на $1000. По состоянию на 14:55 мск понедельника биткоин подорожал на $1175, до $34294.