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Маск выразил уверенность в скором широком признании биткоина 

Лера Букина 2 часа назад
Маск выразил уверенность в скором широком признании биткоина
Фото: Reuters
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что биткоин находится «на грани» широкого признания среди традиционных финансовых инвесторов, пишет «Прайм» со ссылкой на Reuters.
В пятницу, 29 января, Маск добавил в своей подписи в Twitter хэштэг «bitcoin», после чего цена данной криптовалюты резко взлетела, прибавив 16% за час.

«Я сторонник биткоина. Я думаю, что биткоин находится на грани широкого признания людей из области традиционных финансов», — отметил Маск во время своего дебюта в приложении Clubhouse.

По его словам, к покупке биткоина ему стоило бы прибегнуть восемь лет назад. Он назвал биткоин «хорошей штукой».
После этих слов Маска курс биткоина вырос более чем на $1000. По состоянию на 14:55 мск понедельника биткоин подорожал на $1175, до $34294.
Ранее «Рамблер» сообщал, что аналитик финансовой группы «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский назвал обвал биткоина неизбежным.
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Рынки , Дмитрий Голубовский , Илон Маск , SpaceX , Reuters
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