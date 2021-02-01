Курс доллара превысил 76 рублей 

Доллар поднялся выше 76 рублей в ходе торгов на Мосбирже в понедельник.

По состоянию на 20.23 мск, доллар стоил 76,09 рубля. Ранее в понедельник американская валюта уже пробивала отметку в 76 рублей, а затем ненадолго скорректировалась.

Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» объясняют очередное снижение курса российского рубля ожиданиями инвесторов выступления президента США в Госдепартаменте , в ходе которого он обозначит новый внешнеполитический курс страны, направленный на «восстановление места Америки в мире».

Кроме того, инвесторы ожидают действий новой администрации США , направленные на стимулирование пострадавшей в пандемию экономики страны.