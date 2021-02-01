Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.30
$
75.55
91.50
91.75
Прогноз
01.02 – 08.02
$
77.00
92.79
Индексы и котировки Brent
55.08
+0.13 Золото
1841.99
–0.43 РТС
1384.64
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
29.01
1.2135
–0.0034
21.01
1.2169
26.01

Курс доллара превысил 76 рублей 

Вероника Полынина 1 час назад
Доллар поднялся выше 76 рублей в ходе торгов на Мосбирже в понедельник.
По состоянию на 20.23 мск, доллар стоил 76,09 рубля. Ранее в понедельник американская валюта уже пробивала отметку в 76 рублей, а затем ненадолго скорректировалась.
Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» объясняют очередное снижение курса российского рубля ожиданиями инвесторов выступления президента США в Госдепартаменте, в ходе которого он обозначит новый внешнеполитический курс страны, направленный на «восстановление места Америки в мире».
Кроме того, инвесторы ожидают действий новой администрации США, направленные на стимулирование пострадавшей в пандемию экономики страны.
Как писал «Рамблер», в конце января ведущий аналитик компании FxPro Александр Купцикевич спрогнозировал повышение курса доллара до 80 рублей в течение ближайших двух недель, если возникнет новая угроза санкций в отношении России и вернется интерес к доллару.
В США признали негативные последствия санкций для доллара
Комментарии 18
Рынки , Видео , Александр Купцикевич , Госдеп США , Московская биржа , Администрация США , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение