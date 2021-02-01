Курс доллара превысил 76 рублей 

Доллар поднялся выше 76 рублей в ходе торгов на Мосбирже в понедельник.
По состоянию на 20.23 мск, доллар стоил 76,09 рубля. Ранее в понедельник американская валюта уже пробивала отметку в 76 рублей, а затем ненадолго скорректировалась.
Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» объясняют очередное снижение курса российского рубля ожиданиями инвесторов выступления президента США в Госдепартаменте, в ходе которого он обозначит новый внешнеполитический курс страны, направленный на «восстановление места Америки в мире».
Кроме того, инвесторы ожидают действий новой администрации США, направленные на стимулирование пострадавшей в пандемию экономики страны.
Как писал «Рамблер», в конце января ведущий аналитик компании FxPro Александр Купцикевич спрогнозировал повышение курса доллара до 80 рублей в течение ближайших двух недель, если возникнет новая угроза санкций в отношении России и вернется интерес к доллару.