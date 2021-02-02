Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
08.02 – 15.02
$
75.12
91.72
Индексы и котировки Brent
55.08
+0.13 Золото
1841.99
–0.43 РТС
1384.64
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
29.01
1.2135
–0.0034
21.01
1.2169
26.01

Эксперт рассказал, когда вырастут ставки по вкладам 

Прайм 2 часа назад
Эксперт рассказал, когда вырастут ставки по вкладам
Фото: © РИА Новости. Андрей Иглов
Заметного пересмотра вверх ставок по банковским вкладам в этом году ждать не приходится. Во втором полугодии возможен некоторый всплеск интереса к депозитам, который, однако, вряд ли произойдёт одновременно с повышением их доходности, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
Средняя максимальная ставка по рублевым депозитам населения сроком до одного года в январе остается на уровне в 4,49% годовых, понизившись на 1,5% в течение 2020 года на фоне снижения Банком России ключевой ставки на 2 процентных пункта.

"Несмотря на всплеск инфляции в конце минувшего года, который продолжился и в январе (годовая инфляция достигла 5,1% при целевом значении ЦБ в 4%), Банк России воздержится от повышения ключевой ставки с нынешних 4,25% годовых. Более того, остается пусть и не высоким шанс возобновления смягчения денежно-кредитной политики, начиная со второго полугодия еще на 25 пунктов", — полагает эксперт.

Более реалистичным основанием для повышения ставок по банковским вкладам может служить ситуация с ликвидностью в банковском секторе. На фоне дефицита федерального бюджета в 4,1 трлн рублей по итогам 2020 года и ухода зарубежных инвесторов с долгового рынка отечественные кредитные организации выступили основными покупатели гособлигаций, что в декабре привело к состоянию дефицита впервые за три года.
Если дефицит ликвидности сохранится в ближайшие месяцы на фоне продолжения оттока средств с депозитов на фондовый рынок, возможно повышательное давление на ставки по вкладам. Тем не менее, ожидать их значительного роста и "отыгрывания" снижения 2020 года не следует, прогнозирует Коган.
Усиление интереса к депозитам возможно во втором полугодии на фоне замедления инфляции, что будет возможно при условии укрепления рубля и хорошего урожая.
В этом случае их доходность вновь вернется в область позитивных значений (сейчас она отрицательна 4,49% против инфляции в 5,1%).
С другой стороны, тенденция к перетоку средств на фондовый рынок может продолжиться. Так, в НАУФОР ожидают роста активов граждан на рынке ценных бумаг в течение 3-5 лет в 2,5 раза до 10 трлн рублей.
Сейчас на депозитах в банках население держит 32,5 трлн рублей. Разумеется, многое будет зависеть от рыночной конъюнктуры и предложений банков.
Исходя из этих вводных, клиенты будут решать, стоит ли рискнуть ради повышенной доходности, подытожил Коган.
Видео дня. Социальные пособия в России вырастут с 1 февраля на 4,9%
Прайм: последние новости
Американские фондовые индексы закрылись солидным ростом Американские фондовые индексы закрылись солидным ростом Назло Америке. Европа и Китай начали активно скупать российский газ Назло Америке. Европа и Китай начали активно скупать российский газ Средневзвешенный курс доллара снизился до 75,51 рубля Средневзвешенный курс доллара снизился до 75,51 рубля
Комментарии 1
Рынки , Михаил Коган , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение