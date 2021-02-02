Ещё
Далее:
Читайте также:
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
08.02 – 15.02
$
75.12
91.72
Индексы и котировки Brent
55.08
+0.13 Золото
1841.99
–0.43 РТС
1384.64
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
29.01
1.2135
–0.0034
21.01
1.2169
26.01

Фондовые биржи АТР значительно растут 

Прайм 4 часа назад
Фондовые биржи АТР значительно выросли
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник бодро растут на оптимизме в связи с возможностью восстановления экономики после "коронавирусных" ограничений, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растёт на 0,55%, до 3524,42 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,23%, до 2391,51 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,52%, до 29331,5 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 1,17%, до 3092,17 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,49%, до 6762,4 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,83%, до 28325 пунктов.
Участники торгов внимательно следят за развертыванием вакцинации в мире, поскольку пандемия коронавируса остается одним из наиболее важных факторов на рынке. Любые сложности, возникающие с доставкой вакцины и ее внедрением, негативно сказываются на динамике рынка акций.
Старший стратег по рынкам Азии J. P. Morgan Asset Management Тай Хуэй (Tai Hui) отмечает, что ажиотаж, связанный с разработкой вакцины, сменился реальностью производства, логистики распределения и вопросами эффективности, и считает реальной перспективу восстановления мировой экономики во второй половине текущего года.

"Мы по-прежнему позитивно смотрим на рынок акций, признавая при этом краткосрочный риск повышения волатильности. Несмотря на сложности в распределении, ранние данные из Израиля показали, что у тех, кто уже привит, возможность заражения снизилась. Вследствие этого наш прогноз восстановления после пандемии во второй половине года остается неизменным", — приводит агентство Франс Пресс его слова.

Кроме того, основные фондовые индексы США в понедельник выросли в пределах 2,5% после падения примерно на 2% в пятницу.
Видео дня. Цена серебра за тройскую унцию поднялась на 30 долларов
Прайм: последние новости
Эксперт рассказал, когда вырастут ставки по вкладам Эксперт рассказал, когда вырастут ставки по вкладам Необычная зима. Почему США позволили Европе скупать российский газ Необычная зима. Почему США позволили Европе скупать российский газ Рубль в начале дня повышается к доллару и евро Рубль в начале дня повышается к доллару и евро
Комментарии
Рынки , France-Presse
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение