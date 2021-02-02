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Цена на нефть Brent превысила $58 впервые с начала пандемии 

ИА Regnum 2 часа назад
Цена на нефть Brent превысила годовой максимум
Фото: РИА Новости
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила $58 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник, 2 февраля.
По состоянию на 17:26 мск на лондонской бирже ICE стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в апреле росла на 3% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигала $58,04 за баррель.
В последний раз цена на нефть данной марки находилась на таком уровне 22 января 2020 года.
Эксперт спрогнозировал подорожание нефти до 60 долларов
Тем временем мартовские фьючерсы на нефть WTI (West Texas Intermediate) подорожали на 3,06% — до $55,19 за баррель, что является максимальным показателем с 24 февраля 2020 года.
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