Курс эфира достиг исторического максимума 

Вторая по популярности криптовалюта Ethereum (эфир) достигла исторического максимума.

Курс Ethereum на криптобирже Binance достиг 1726 долларов. К 17.27 мск курс эфира скорректировался до 1715 долларов, однако аналитики прогнозируют, что тренд на повышение будет продолжаться.

Как писал «Рамблер», еще в марте 2020 года курс Ethereum опускался до 86 долларов за единицу криптовалюты. Затем эфир начал постепенно расти. К сентябрю курс перешагнул отметку в 488 долларов, затем откатился до 300 долларов и после этого уже не падал. С марта альтернативная криптовалюта подорожала более чем в 17 раз.