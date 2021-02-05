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Курс эфира достиг исторического максимума 

Вероника Полынина 1 час назад
Курс эфира достиг исторического максимума
Фото: depositphotos.com
Вторая по популярности криптовалюта Ethereum (эфир) достигла исторического максимума.
Курс Ethereum на криптобирже Binance достиг 1726 долларов. К 17.27 мск курс эфира скорректировался до 1715 долларов, однако аналитики прогнозируют, что тренд на повышение будет продолжаться.
Как писал «Рамблер», еще в марте 2020 года курс Ethereum опускался до 86 долларов за единицу криптовалюты. Затем эфир начал постепенно расти. К сентябрю курс перешагнул отметку в 488 долларов, затем откатился до 300 долларов и после этого уже не падал. С марта альтернативная криптовалюта подорожала более чем в 17 раз.
В январе аналитики Fundstrat Global Advisors спрогнозировали рост Ethereum до 10,5 тысячи долларов за монету. Как пишет Bloomberg, потенциал Ethereum частично основан на популярности связанного с ним блокчейна для так называемых децентрализованных финансовых приложений (DeFi). Аналитики называют Ethereum лучшим способом инвестирования в криптовалюту с учетом соотношения риска и вознаграждения.
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Рынки , Bloomberg
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