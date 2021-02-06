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Доллару предрекли рост в феврале 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Доллару предрекли рост в феврале
Фото: depositphotos.com
В феврале стоимость доллара будет колебаться в пределах от 73 до 78 рублей из-за риска ужесточения санкций. Такой прогноз сделал директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

«По нашим прогнозам, волатильность рубля в феврале также будет повышенной в связи с геополитическими рисками — опасениями из-за ужесточения санкционной повестки новой администрацией США, в том числе по мере развития ситуации вокруг политических акций», — заявил Тимошенко.

По его прогнозу, курс евро будет колебаться в диапазоне от 88 до 94 рублей. Эксперт добавил, что в январе рубль ослабевал на фоне риторики администрации президента США Джо Байдена о том, что отношения с Россией не будут улучшаться, пишет ТАСС.
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В банке также отметили, что интерес россиян к иностранной валюте падает. Доллары и евро чаще продают, чем покупают, а при выборе валюты для вкладов выбирают рубли.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в феврале ситуация с пандемией в мире по-прежнему будет одним из определяющих факторов для динамики рубля.
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Рынки , Джозеф Байден , Администрация США , ФедералПресс , ИТАР-ТАСС
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