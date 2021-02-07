Строительство «Северного потока — 2» должно продолжаться, дебаты вокруг газопровода не должны пересекаться с дебатами о якобы нарушении прав человека в России, считает министр экономики ФРГ Петер Альтмайер.

«Экономические связи, существующие уже много десятилетий, и экономические проекты предприятий — это одно, а грубые нарушения прав человека и наша реакция на них — другое. Если «Северный поток-2» не будет достроен, то Россия в результате отнюдь не обязательно будет продавать меньше газа, поскольку «Северный поток — 1» и газопровод через Украину продолжают работать. Но германские предприятия потеряют гигантские инвестиции. Поэтому я настоятельно призываю к предметной дискуссии», — заявил Альтмайер в интервью немецкому еженедельнику Bild am Sonntag, передает Deutsche Welle

Министр также заявил, что может «представить ясный» ответ Евросоюза на происходящее вокруг Навального

«Приговор Алексею Навальному — неслыханное деяние, не имеющее ничего общего с действиями в правом поле. Я вполне могу себе представить ясный ответ тем, кто распорядился об этом нарушении прав человека и несет ответственность за него. Но это может быть лишь ответ всего Евросоюза в целом», — высказался Альтмайер.

Комментируя призывы к прекращению строительства «Северного потока — 2», президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил , что энергетические отношения являются «чуть ли не последним» мостом между Россией и Европой.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила , что расхождения позиций разных стран Запада по проекту газопровода «Северный поток — 2» не такие большие, как кажется. Она также сообщила, что Германия и ЕС оставляют за собой право расширить санкции против России на фоне последних событий, но подчеркнула, что Европа и Россия должны и далее оставаться в диалоге из «стратегической необходимости».

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон выразил солидарность с позицией канцлера Германии Ангелы Меркель по поводу газопровода «Северный поток — 2» и подчеркнул необходимость укрепления энергетического суверенитета Европы.

Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании « Ив Роше » сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.