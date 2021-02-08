Фондовые биржи АТР выросли вслед за США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник поднимаются, кроме южнокорейского KOSPI, рекордный рост рынков США поддерживает торги в регионе, как и ожидания поддержки экономики на фоне продолжающейся пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 7.41 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 1,06%, до 3533,38 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,3%, до 2362,82 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,46%, до 29423,25 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,32%, до 3110,7 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — рос на 0,67%, до 6886,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,77%, до 29288 пунктов. Индекс Nikkei 225 при этом обновил рекорд 1990 года и поднялся выше 29 тысяч пунктов.

Основные фондовые рынки США в пятницу закрылись ростом, при этом индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ и индекс широкого рынка S&P 500 достигли новых рекордных значений.

Ситуация вокруг пандемии коронавируса и вакцинации в мире продолжает оставаться одним из основных факторов для рынка. Статистика по заражениям в Китае продолжает улучшаться — за последние сутки в стране было выявлено 14 случаев коронавируса и 16 бессимптомных носителей, неделей ранее показатели составляли 42 и 16, месяц назад — 53 и 58 соответственно.

Ряд стран продолжает программу вакцинации от коронавируса. Инвесторы надеются, что это позволит взять пандемию под контроль, а также поддержать восстановление экономики после масштабного локдауна в прошлом году. Надежды на новый пакет стимулирования экономики США также поддерживают среди трейдеров склонность к риску.