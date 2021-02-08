Фондовые торги в России открылись ростом

«Вакцинация от COVID-19 может снять с повестки вопрос о новых локдаунах, и уже в III квартале основная масса связанных с эпидемией ограничений останется в прошлом. МЭА прогнозирует рост потребления на 5,5 млн баррелей в сутки к уровням 2020 года до 96,6 млн баррелей в сутки. Сохранение рисков, связанных с ходом вакцинации и возможными корректировками прогнозов по спросу, нивелируется за счет поддержки ОПЕК+. Альянс стран-нефтепроизводителей поддерживает рыночный баланс путем сокращения собственной добычи… Главным сдерживающим фактором для нефтяных цен мог бы стать рост добычи в США, где цены выше 50 долларов за баррель WTI позволяют сланцевым производителям увеличить инвестиции в новое бурение. Но актуальные прогнозы предполагают, что экологический курс администрации США и фокус на свободный денежный поток в пользу акционеров не позволят отрасли вернуться к активному расширению», — пишет аналитик, отмечая, впрочем, что «в моменте буровая активность продолжает расти в ответ на комфортные для сланцевиков цены на нефть».