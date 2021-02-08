Стоимость биткоина установила новый исторический максимум, превысив достигнутый 8 января уровень в 41 950 долларов, свидетельствуют данные торгов. Это произошло после того, как компания Tesla, контролируемая Илоном Маском , сообщила об инвестициях в размере 1,5 миллиарда долларов в эту криптовалюту.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 16.00 мск стоимость биткоина росла на 21,34% — до 43 309 долларов. На бирже Binance, которая является крупнейшей по объему торгов криптовалютами, биткоин за сутки дорожал на 10,71% — до 43 057 долларов.

Компания Tesla на ленте раскрытия Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEС) сообщила, что в январе 2021 года обновила свои инвестиционную политику в целях обеспечения большей гибкости для дальнейшей диверсификации и максимизации доходов. В рамках обновленной политики компания может инвестировать часть денежных средств в определенные альтернативные резервные активы, включая цифровые активы, золотые слитки, фонды, торгуемые на бирже, и другие активы.