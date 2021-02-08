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Биткоину предрекли неизбежное падение после взлета 

Вероника Полынина 2 часа назад
Биткоину предрекли неизбежное падение после взлета
Фото: Reuters
Первая криптовалюта биткоин продолжит обновлять максимумы, но затем ее ждет неизбежная коррекция. Такое мнение высказал глава аналитического центра «БизнесДром», член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.

«Рынки тяжело больны избытком дешевой ликвидности, она тяжелым грузом давят на реальный сектор, и крипторынок, как "младший брат", тоже получает свою дозу денег. Институционалам удалось начать новую волну привлечения мелких игроков, поэтому мы еще можем увидеть максимумы перед неизбежной коррекцией», — заявил Поярков агентству «Прайм».

Эксперт назвал резкий рост биткоина после сообщений об инвестициях компании Tesla в криптовалюту результатом информационного шума.
Как писал «Рамблер», ранее Tesla сообщила, что в январе 2021 года обновила инвестиционную политику и теперь может инвестировать часть денежных средств в определенные альтернативные резервные активы. Tesla купила биткоинов на 1,5 млрд долларов и может начать принимать эту цифровую валюту в качестве платы за электромобили. После этого цена биткоина взлетела примерно на 4,5 тысячи долларов (около 12%) и на максимуме достигала 44918
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Комментарии
Рынки , Госдума
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