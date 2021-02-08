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Эксперты сообщили, что оптовая стоимость подсолнечника и масла снова достигла рекорда 

ТАСС и ещё 1 40 минут назад
Оптовая стоимость масла снова достигла рекорда
Фото: ТАСС
Оптовая стоимость подсолнечника и подсолнечного масла в России снова достигла рекорда, увеличившись за неделю на 1 325 рублей и 2 825 рублей за тонну соответственно. Об этом говорится в материалах аналитической компании "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков.

"По итогам прошлой недели цены на подсолнечник укрепились на 1325 рублей, до 42 725 рублей за тонну (без НДС), на подсолнечное масло — на 2 825 рублей, до 95 500 рублей за тонну (с НДС), следует из еженедельного мониторинга "СовЭкон". Оба показателя являются рекордными. Рынок укрепляется на фоне продолжающегося роста мировых цен на растительные масла и возобновления активных закупок сырья маслозаводами", — отмечается в материалах компании.

По данным компании, мировые цены на растительные масла активно растут после резкой коррекции во второй половине января. Всего с начала года соевое масло подорожало на 4%, а с январских минимумов на 8%. Рынок поддерживает активный импортный спрос, тревоги из-за урожая сои в Южной Америке и рост цен на нефть. На этом фоне экспортные цены на российское подсолнечное масло укрепились с начала года на 9%, до $1 270 за тонну. Дополнительную поддержку оказали опасения введения экспортной пошлины на масло Россией.

"Эти же опасения привели к кратковременному, но резкому падению цен на масло и подсолнечник на внутреннем рынке в декабре. Со второй половины января рынок несколько успокоился, а маслозаводы начали активно возвращаться на рынок подсолнечника. За последние несколько недель многие из них повысили цены на 3-5 тыс. рублей за тонну и более", — отмечается в сообщении.

Краткосрочно "Совэкон" ожидает продолжения роста рублевых цен на подсолнечник. "Мы можем увидеть и дальнейший рост цен на масло, но для этого нужен новый виток укрепления экспортных котировок. Риск введения экспортной пошлины несколько снизился, но остается далеким от нулевого", — считают эксперты.

Об экспортной пошлине

С 9 января по 30 июня 2021 года экспортная пошлина на подсолнечник и рапс повышена с 6,5 до 30%, но не менее €165 за тонну. Пошлина на экспорт соевых бобов в таком же размере вводится с 1 февраля по 30 июня 2021 года. Кроме того, правительство зафиксировало верхние пределы оптовых и розничных цен на подсолнечное масло с 1 января по 1 апреля 2021 года на уровне 95 рублей и 110 рублей за литр соответственно.
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