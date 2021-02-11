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Стоимость биткоина обновила исторический максимум 

РИА Новости и ещё 7 24 минуты назад
Стоимость биткоина превысила $48 тысяч
Фото: depositphotos.com
Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина, проседавшая после рекорда вторника на 9%, перешла к вечеру четверга к росту и компенсировала все потери, даже обновив исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 18.13 мск стоимость биткоина росла на 4,04% — до 4784,17 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожал на 6,13% — до 46750,08 доллара. Динамика приводится за сутки. Днем цена биткойна падала почти на 7%.
Во вторник биткойн достиг своего ценового рекорда в 48142 доллара, затем стоимость криптовалюты падала два дня подряд, но все же перешла к росту в четверг днем. Помимо того, что все потери отыграны, биткойн установил в ходе торгов новый рекорд в 48 399 долларов.
Биткоин взлетел на $5 тысяч после твита Маска
Активный рост стоимости криптовалюты начался еще в понедельник 8 февраля после того, как контролируемая Илоном Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов. На фоне этого сообщения стоимость биткоина превысила достигнутый 8 января уровень в 41 950 долларов, и два дня подряд показатель обновлял исторические рекорды.
Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое.
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Рынки , Илон Маск
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