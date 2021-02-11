Снижение курса фунта к доллару немного ускорилось 

МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Темпы снижения курса фунта стерлингов по отношению к доллару в пятницу днем немного ускорилось после появления данных о ВВП и промышленном производстве в Великобритании, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.42 мск курс фунта снижается к доллару до 1,3782 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3815 доллара. До выхода статистики показатель находился на отметке 1,3795 доллара. Курс евро к доллару при этом опускается до 1,2109 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2128 доллара, курс доллара к иене растёт до 105,09 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 104,72 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,2%, до 90,6 пункта.

Трейдеры обратили внимание на данные из Великобритании, согласно которым ВВП страны в прошлом году упал на рекордные 9,9%. А объем промышленного производства в декабре вырос лишь на 0,2% к ноябрю, хотя аналитики ждали роста на 0,5% в месячном выражении.

Экономист ING по развитым рынкам Джеймс Смит (James Smith) заявил газете Wall Street Journal, что экономика Великобритании не вернется к своим докризисным объемам до второй половины 2022 года. Но при этом, по мнению эксперта, улучшение ситуации в здравоохранении, вероятно, вызовет рост экономики во втором квартале на 4-5% после ожидаемого снижения на 2,5%-3% в текущем. «Хорошая новость заключается в том, что заболеваемость Covid-19, а в последнее время и количество госпитализаций (в Великобритании — ред.) стремительно снижается», — добавил он.

Курс доллара в свою очередь растет в пятницу к другим основным мировым валютам в ожидании новой порции американской статистики, когда выйдет предварительная оценка текущего индекса потребительских настроений (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что показатель в феврале вырос до 80,8 пункта с уровня января в 79 пункта.