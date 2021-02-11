Стоимость биткоина упала ниже $45 тысяч 

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина в четверг торгуется в районе 44,9 тысячи долларов, от рекордного значения вторника она упала уже почти на 7%, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 11.37 мск стоимость биткоина снижалась на 3,57% — до 44870 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевел на 3,22% — до 44928 долларов. Динамика приводится за сутки.

Снижение стоимости биткоина отмечается второй день подряд после того, как во вторник показатель достиг нового исторического рекорда в 48142 доллара.

Активный рост стоимости биткоина начался еще в понедельник 8 февраля после того, как контролируемая Илоном Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов. На фоне этого сообщения стоимость биткоина превысила достигнутый 8 января уровень в 41 950 долларов, и два дня подряд показатель обновлял исторические рекорды.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое.