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Доллар и евро потеряли весь набранный за день рост 

Вероника Полынина 3 часа назад
Доллар и евро потеряли весь набранный за день рост
Фото: РИА Новости
Доллар и евро растеряли весь рост, который набрали в ходе торгов в пятницу.
В пятницу, 12 февраля, доллар и евро начали торги с роста к российской валюте. Доллар достиг максимума к 11.30 мск, поднявшись до 74,46 рубля. Евро несколько раз за день пробивал отметку в 90 рублей.
К вечеру пятницы обе валюты растеряли свое преимущество. По состоянию на 21.51 мск, евро стоил 89,31 рубля, а доллар — 73,68 рубля.
Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитик «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган назвал валюты, которые опасно покупать в 2021 году. По его мнению, большинство валют способны упасть или ослабнуть на фоне пандемии и действий нацбанков. Это, в частности, касается, британского фунта, японской иены и швейцарского франка.
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Рынки , Михаил Коган
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