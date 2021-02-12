Доллар и евро потеряли весь набранный за день рост 

Доллар и евро растеряли весь рост, который набрали в ходе торгов в пятницу.

В пятницу, 12 февраля, доллар и евро начали торги с роста к российской валюте. Доллар достиг максимума к 11.30 мск, поднявшись до 74,46 рубля. Евро несколько раз за день пробивал отметку в 90 рублей.

К вечеру пятницы обе валюты растеряли свое преимущество. По состоянию на 21.51 мск, евро стоил 89,31 рубля, а доллар — 73,68 рубля.