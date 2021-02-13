США оставили в силе введенные Трампом пошлины на товары из ЕС 

Новая американская администрация приняла решение в ближайшее время не отменять введенные ранее таможенные пошлины на импортируемые из Европы вино, сыр и другие продукты питания, говорится в документе аппарата представителя США на торговых переговорах.

В документе отмечается, что американские власти «согласны с тем, что в настоящее время нет необходимости пересматривать» введенные администрацией 45-го президента Дональда Трампа тарифы. При этом в документе подчеркивается, что аппарат американского торгпреда «продолжит рассмотрение действий, предпринятых в ходе расследования», которое привело к введению пошлин в 2019 году, передает ТАСС