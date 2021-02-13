Доллар останется в диапазоне 73-77 рублей до апреля 

До середины апреля курс доллара не изменится и останется в диапазоне 73-77 рублей. Таков прогноз доверительного управляющего ИФК «Солид» Евгения Маришина, пишут «Известия».

Экономист считает, что если против России не введут санкции, у рубля есть шансы закрепиться на отметке в 73-75. Причем не только в течение ближайших двух месяцев, но и на больший срок. Однако краткосрочно нацвалюта может упасть.

«Учитывая безкоррекционный рост нефти с октября, сохраняется вероятность увидеть краткосрочное снижение цен на сырье и, как следствие, падение рубля», — сказал Маришин.

На 12 февраля курс доллара составил 73,75 рубля, евро — 89,43 рубля.