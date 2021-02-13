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Доллар останется в диапазоне 73-77 рублей до апреля 

Майк Габриелян 2 часа назад
Доллар останется в диапазоне 73-77 рублей до апреля
Фото: ТАСС
До середины апреля курс доллара не изменится и останется в диапазоне 73-77 рублей. Таков прогноз доверительного управляющего ИФК «Солид» Евгения Маришина, пишут «Известия».
Экономист считает, что если против России не введут санкции, у рубля есть шансы закрепиться на отметке в 73-75. Причем не только в течение ближайших двух месяцев, но и на больший срок. Однако краткосрочно нацвалюта может упасть.

«Учитывая безкоррекционный рост нефти с октября, сохраняется вероятность увидеть краткосрочное снижение цен на сырье и, как следствие, падение рубля», — сказал Маришин.

На 12 февраля курс доллара составил 73,75 рубля, евро — 89,43 рубля.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперты спрогнозировали падение доллара до 70 рублей.
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Рынки , ИФК "Солид" , газета "Известия"
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