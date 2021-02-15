Эксперт назвал слишком рискованные для покупки валюты

Александр Казанский. Рискованно покупать не только признанные "маргиналы" вроде северокорейской воны или венесуэльского боливара, но и, как не странно, китайский юань , гонконгский доллар. Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ

Юань многие называют надежной и перспективной для вложений валютой, уповая на быстрое восстановление китайской экономики, но это далеко не так.

"В условиях высокой вероятности прекращения торговой войны с США и стимулирования экспорта, китайской экономике не нужен дорогой юань", — пояснил эксперт.

Гонконгский доллар был достаточно долго переоценен, однако события 2019 года в сочетании с регрессий, начавшейся со второй половины 2018 года, делают его опасной валютой для инвестиций. Так, за последние месяцы он существенно колебался по отношению к рублю.

Не стоит рассматривать для покупки с целью инвестиции и почти все африканские и латиноамериканские валюты. Например, аргентинское песо стабильно падает, что и неудивительно: инфляция в стране в 2020 составила 36,1% годовых, заключает Казанский.