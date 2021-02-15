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Названы валюты, которые слишком рискованно покупать 

РИА Новости 2 часа назад
Эксперт назвал слишком рискованные для покупки валюты
Фото: ТАСС
Рискованно покупать не только признанные "маргиналы" вроде северокорейской воны или венесуэльского боливара, но и, как не странно, китайский юань, гонконгский доллар. Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.
Юань многие называют надежной и перспективной для вложений валютой, уповая на быстрое восстановление китайской экономики, но это далеко не так.

"В условиях высокой вероятности прекращения торговой войны с США и стимулирования экспорта, китайской экономике не нужен дорогой юань", — пояснил эксперт.

Гонконгский доллар был достаточно долго переоценен, однако события 2019 года в сочетании с регрессий, начавшейся со второй половины 2018 года, делают его опасной валютой для инвестиций. Так, за последние месяцы он существенно колебался по отношению к рублю.
Не стоит рассматривать для покупки с целью инвестиции и почти все африканские и латиноамериканские валюты. Например, аргентинское песо стабильно падает, что и неудивительно: инфляция в стране в 2020 составила 36,1% годовых, заключает Казанский.
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Рынки , Александр Казанский
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