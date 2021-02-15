Фондовые торги в РФ открылись в плюсе 

«По ходу торгов ожидаем снижения активности игроков и волатильности на рынке, поводом выступит отсутствие важной макроэкономической статистики и выходной на биржах за океаном. В результате рынок перейдет в консолидацию у достигнутых уровней, которая может быть продолжена и утром вторника. Отметим, что несмотря на позитивное начало недели, ближе к ее окончанию ожидаем активизацию коррекционных настроений на нашем рынке и уходу индекса Мосбиржи в район 3 300 пунктов на фоне ухудшения внешней конъюнктуры», — комментирует эксперт.