Ускорение климатической повестки в развитых странах мира чревато их отказом от российских нефти и газа. Об этом «Коммерсанту» рассказал советник президента России Владимира Путина по климату Руслан Эдельгериев.

По его словам, страна «непозволительно медлительна и неповоротлива», на фоне стремительно меняющегося мира слишком много времени тратится на споры. Эдельгериев подчеркнул, что эксперты предсказывали такое развитие событий и предупреждали, что следует уделять климатической повестке больше внимания.

Советник Путина напомнил, что некоторые ожидали развала Парижского соглашения, отказа от него США и игнорирования со стороны Китая. В реальности в прошлом году события развивались с точностью до наоборот.

Такая ситуация вскоре, предположил он, приведет к формированию своего рода климатического клуба, куда страны с углеродоемкой экономикой просто не попадут. Кроме того, такой клуб может начать давить на Россию, в том числе ограничить инвестиции в арктические проекты, отказаться от российских энергоносителей и некоторой продукции.

Из-за неготовности системы мониторинга выбросов парниковых газов и ценообразования на эти выбросы Россия может оказаться неким углеводородным офшором, то есть страной, которая будет брать выбросы и вредное производство на себя. Это чревато отраслевыми санкциями и технологическим отставанием российской экономики. Особенно с учетом того, что Китай вполне вероятно захочет стать членом такого климатического клуба.

Отдельно Эдельгериев посетовал на позицию российских компаний, которые на бумаге и в отчетах расписывают планы по декарбонизации, плотно сотрудничают с европейскими регуляторами, но любым образом противятся инициативам российского правительства . Советник Путина отметил, что не понимает, почему бизнес выступает против государственного вмешательства.

Также чиновник удивился, почему после провалов предыдущих проектов по повышению энергоемкости власти продолжают ставить такие же или даже более амбициозные цели, даже не пытаясь понять, в чем причина и кто ответственен. По его мнению, если начать устранять узкие места, никакого прорыва случиться не может.

Ранее Анатолий Чубайс , спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, рассказал , что все задачи по энергоэффективности, поставленные Путиным, сорваны, а базовые показатели в последние годы выглядят ужасно.